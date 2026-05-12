山本は「日本を代表する捕手として高い評価を得ている選手」DeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手との2対1のトレードについて、木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長のコメントを発表。木村社長は「大きな決断」と述べた。木村社長は「悲願のリーグ優勝に向け、そして中長期的に常勝チームであるために、大きな決断をさせていただいたことをここにご報告させていただきます。山本祐大選