アルゼンチンサッカー協会(AFA)がFIFAワールドカップ(W杯)2026に向け、アルゼンチン代表の予備登録メンバーリストを発表した。リオネル・スカローニ監督の下、2022年大会に続く連覇を目指すアルゼンチン。参戦すれば6大会連続となる主将FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)ら主力が名を連ねた一方、前回大会の準決勝や決勝に出場したFWパウロ・ディバラ(ローマ)は選外となった。アルゼンチンは本大会でアルジェリア、オ