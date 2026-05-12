©ABCテレビ 5月12日（火）の「相席食堂」は、囲碁将棋の根建太一が芸能界最強の格闘王を目指す「世界の格闘技相席」を放送！第３弾の今回は“ブラジリアン柔術”を学ぶ。 ©ABCテレビ 競技人口500万人を超えると言われている人気の格闘技で、総合格闘技の基盤ともいわれるブラジリアン柔術。ブラジルが発祥ではなく、日本の柔道がルーツで、ブラジルの柔道家一族のグレイシー一族により寝技技術が体