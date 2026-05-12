糸井嘉男氏がインスタで香港滞在を報告阪神OBの糸井嘉男氏が11日、自身のインスタグラムを更新し、香港滞在を報告した。公開した写真では超人的な肉体美も披露しており、海外のファンも「スーパーマン」などと、その迫力に驚いている。糸井氏は英語で「香港で素晴らしい時間を過ごせたよ！ありがとうコンラッドホテル」と投稿。同行者と思われる仲間らとプールで撮ったムキムキの肉体美を披露している。現役時代から筋トレ