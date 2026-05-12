糸井嘉男氏がインスタで香港滞在を報告

阪神OBの糸井嘉男氏が11日、自身のインスタグラムを更新し、香港滞在を報告した。公開した写真では超人的な肉体美も披露しており、海外のファンも「スーパーマン」などと、その迫力に驚いている。

糸井氏は英語で「香港で素晴らしい時間を過ごせたよ！ ありがとうコンラッドホテル」と投稿。同行者と思われる仲間らとプールで撮ったムキムキの肉体美を披露している。

現役時代から筋トレに励んでいたことは知られており、現在も継続。2022年シーズン限りで現役を引退したが、44歳となった今も現役時代を超えるほどの筋骨隆々の肉体をキープしている。

糸井のインスタ報告にファンも反応。海外のファンからも「早く戻ってきてね、お願いだよ！」「もう帰っちゃったの？涙」「WoW グレート!!」「スーパーマン」といったコメントがついていた。日本のファンも「凄い肉体美でカッコいいです」「肩幅広すぎる笑」「現役復帰しませんか？」「現役時より凄そう」「糸井さんの身体バケモンすぎる!!」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）