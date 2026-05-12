巨人は吉川と浦田が二塁でのスタメンを多く占めている巨人の正二塁手をめぐり、注目の争いが展開されている。4月下旬には怪我から復帰した31歳の吉川尚輝内野手が二塁での出場機会を増やしているが、今季の開幕スタメンをつかんだ23歳の浦田俊輔内野手も台頭。実績のある吉川も油断ができない状況が続いている。2024年ドラフト2位で九産大から入団した浦田は「8番・二塁」で開幕スタメンに抜擢。広い守備範囲とチームトップの6