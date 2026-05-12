阪神は12日から首位ヤクルトと2連戦に臨む阪神・佐藤輝明内野手は10日に甲子園で行われたDeNA戦ではリーグ最速の2桁となる10号を放つなど、リーグ「10」冠の成績を残している。ファンは「3冠獲ってメジャー移籍」「異次元の成績」と震撼している。佐藤はここまで打率.377、10本塁打、30打点で打撃主要3冠を独走している。そのほかにも49安打、14二塁打、99塁打、33得点。さらには出塁率.461、長打率.762、OPS1.223と計10部門で