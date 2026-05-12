MLB公式サイトの番記者が岡本について言及したブルージェイズの岡本和真内野手が、持ち前の打棒で打線を牽引している。ここまでチーム4冠となる圧倒的な成績を残しており、MLB公式サイトの番記者は「最も重要な選手」と最大級の賛辞を贈っている。MLB公式サイトでブルージェイズ番を務めるキーガン・マシソン記者は10日（日本時間11日）、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。「カズマ・オカモトなしではブルージェイズ打線は