5月10日、6人組アイドルグループ・SixTONESが、8月29日から30日に放送される『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）のチャリティーパートナーに就任したことを発表した。人気アイドルにとって大きな飛躍の機会と言える大役だが、ファンの間では歓喜と同時に“不安”の声も広がっているようだ。発表はSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）内でサプライズ形式で行われた。ゲーム企画の最中に水卜