新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#361を５月10日（日）に無料放送した。５月10日（日）放送の#361では、結婚を“正義”とする既婚者芸人たちが恋愛に悩む独身芸人にアドバイスをする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーには、スーパーマラドーナ・田中一彦、ラブレ