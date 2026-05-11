日鉄鉱業 [東証Ｐ] が5月11日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の167億円→202億円(前の期は114億円)に21.0％上方修正し、増益率が46.0％増→76.6％増に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の71.3億円→106億円(前年同期は48.6億円)に49.1％増額し、