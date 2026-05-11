ヒンドゥー教・シーク教・モルモン教などの指導者とAnthropicやOpenAIなどのAI企業が会合、AIモデルに倫理と道徳を組み込む方法に関する原則を策定へ

ヒンドゥー教・シーク教・モルモン教などの指導者とAnthropicやOpenAIなどのAI企業が会合、AIモデルに倫理と道徳を組み込む方法に関する原則を策定へ