エバー航空は、日本発台北行きおよびヨーロッパ行きを対象としたセールを5月8日から6月8日午前0時59分まで開催している。公式サイトでプロモーションコードを入力すると、通常運賃より10％オフとなる。出発期間は5月8日から12月31日まで。台北行きのプロモーションコードは「BRTONCHANTWN」で、対象予約クラスは「D/S/W/V」。ヨーロッパ行き（台湾経由）のプロモーションコードは「BRTONCHANTC2」で、対象予約クラスは「D/P/S/W/V