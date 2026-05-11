モンスター・ヴァース最新作、映画『ゴジラxコング：スーパーノヴァ（原題）』の米国公開まで一年を切った。撮影は2025年春から秋にかけて実施され、すでに終了しているが、作品は謎のベールに包まれている。 この続編をもっともよく知るであろう人物のひとりが、前作『ゴジラxコング 新たなる帝国』（2024）から獣医トラッパー役として続投するダン・スティーヴンスだ。米では、「戻