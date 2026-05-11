朝や午後の眠気覚ましに、コーヒーを飲んだり、鉄分を摂取するためにホウレンソウを食べたりする人は多いのではないでしょうか。一方、ネット上では「コーヒーを飲み過ぎると結石ができる」「ホウレンソウを食べ過ぎると結石ができやすい」といった情報を見かけることがあります。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「結石」の原因となる“食べ物”です！では、実際に飲食物が原因で結石ができることはあるのでしょうか