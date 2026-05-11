信長をテーマにした烈火のデザイン…7月26日に来場者全員へ配布中日は8日、2026年シーズンの「昇竜ユニホーム」第3弾を発表した。今回のテーマは戦国の覇王・織田信長で、尾張の地から天下を動かした英雄をイメージした烈火のようなデザインが特徴となっている。この一着が公開されると、SNS上のファンからは驚きや称賛の声が相次いだ。デザインのコンセプトは「昇竜、信長」だ。既成概念を打ち破り、困難な状況でも勇猛果敢に