セ最速で2桁本塁打に到達…打撃各部門で1位に君臨する驚異の成績■阪神 3ー0 DeNA（10日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手は10日、甲子園で行われたDeNA戦でリーグ最速となる今季10号を放った。これで自身6年連続の2桁本塁打を達成し、本塁打争いでも単独トップに浮上。“先っぽ”で放ったアーチに「エグすぎ」「打った瞬間は入るの？って感じだけど……」とファンも口あんぐりだ。1点リードで迎えた6回だった。相手先発の石田裕