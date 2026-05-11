「母の日」【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でのブレーブス戦に臨む。「母の日」のため試合前にはナインらのパートナーがグラウンドに登場。一斉に始球式を行った。試合前、ドジャースのベンチ前には選手らがパートナー、子どもたちと談笑。セレモニーにはT・ヘルナンデス、タッカー、スコット、ロハス、コール夫妻らが参加。13人がグラウンドから選手