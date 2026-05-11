初回に左翼線適時二塁打、4打数1安打1打点【MLB】エンゼルス 6ー1 Bジェイズ（日本時間11日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は10日（日本時間11日）、本拠地のエンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場し、初回に左翼線適時二塁打を放った。4打数1安打1打点で打率.248、OPS.814。チームは完敗して連勝は2で止まった。岡本が勝負強さを見せた。初回無死二塁、右腕ソリアーノの96.8マイル（約155.8キロ）のシンカーを左