右腕ガーバースはマイナー降格、球団発表ドジャースは10日（日本時間11日）、ワイアット・ミルズ投手をメジャー昇格させ、40人枠に登録したと発表した。また、ポール・ガーバース投手を傘下3Aオクラホマシティへオプション降格。さらに、40人枠を空けるため、エドウィン・ディアス投手を60日間負傷者リスト（IL）へ移行した。31歳のミルズは今季、3Aオクラホマシティで14試合に登板し、3勝2敗、防御率3.26をマーク。19回1/3を