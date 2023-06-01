各球団のGMが投手登録人数制限の緩和を求めるメジャーリーグ機構（MLB）に対して、各球団が「投手登録人数制限」の緩和を求める見込みだと米全国紙USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者が伝えた。背景には大谷翔平投手を擁するドジャースへの「不満」があるようだ。現行ルールでは26人ロースターで投手登録は13人までと制限されている。しかし、大谷は「二刀流選手」扱いのため投手枠にカウントされず、ドジャースは実質的に