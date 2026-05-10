ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！楽しいはずの旅も、予定や荷物を詰めすぎると疲れてしまいますよね。がんばりすぎない暮らしのコツを発信するESSEonlineライターのハギヤマジュンコさんは旅行をする際、「楽しさ」と「ラクさ」を両立するようにしているそう。40代の「疲れない旅」をかなえる工夫について語ります。※ 記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は執筆時の状況