ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

楽しいはずの旅も、予定や荷物を詰めすぎると疲れてしまいますよね。がんばりすぎない暮らしのコツを発信するESSEonlineライターのハギヤマジュンコさんは旅行をする際、「楽しさ」と「ラクさ」を両立するようにしているそう。40代の「疲れない旅」をかなえる工夫について語ります。

※ 記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：予定は事前にリストアップ、当日は柔軟に動いて

今回は女友達と2人で沖縄旅へ。

Googleマップに行きたい場所をピン留めして、エリアごとにまとめておくと動きやすいです。時間に縛られないよう、「絶対にここだけは！」という3〜4か所にしぼるのがコツ。

当日の体調や気分で「今日はパン屋メインでいいか」と柔軟に予定を変更したり「思ってたより時間が余った！ さてどうする？」となったときにも「だったらここに寄ってみる？」と柔軟に対応できました。旅の自由度も高まるように感じています。

2：旅先での朝はホテル朝食から始める

「現地の朝ご飯を楽しみたい」と素泊まりを選んだものの、朝早くから開いているお店が少なく、行き先に迷って疲れてしまう場面も。

次からは、「1日はホテルの朝食つき」「1日はカフェで外食」など、朝をラクに始める工夫をしてもいいなと気づきました。アラフィフになると、旅先の朝はゆるく始めるくらいがちょうどいいのかも。

3：服は3セット以内、圧縮バッグで荷物をミニマルに

服は「気温」「写真映え」「動きやすさ」のバランスを考えて3セット以内にしぼると、荷物が一気にコンパクトになりラクになります。

衣類の圧縮仕分けバッグを使えば、かさばる衣類もコンパクトに。

行きは余裕があっても帰りはなにかとパンパンに詰め込みがち…おみやげの詰め替えスペースも確保しやすく、キャリーケース内のストレスも激減です！

4：「目的をしぼる」ことで旅の疲れが半減

先日の沖縄旅行は、「器と美味しいもの」をメインテーマに行動。ジャンルをしぼっておくと、あれもこれも詰め込もうとして動きすぎることがなくなるため、体力も気持ちもラクでした。

旅の満足度は「行った場所の数」ではなく、「そのときどれだけ気分が満たされたか」。40代の旅は、“少し物足りない”、“あともうちょっと”と感じるくらいがちょうどいいかもしれません。

疲れない旅のコツは、「しっかり準備して、ゆるく楽しむ」こと。

予定はしぼる、朝は無理しない、荷物は軽く、目的はシンプルに--そんな小さな工夫で、旅がぐっと心地よくなります。

「久しぶりの旅行だけど、疲れたくない…」そんな大人の旅に、ぜひ取り入れてみてください。