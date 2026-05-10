5月9日、タレント・壇蜜が『東北しゃべり亭』（NHK）にゲスト出演。近影にさまざまな反応が寄せられている。『東北しゃべり亭』は、俳優・小田井涼平とNHKアナ・長瀬萌々子が、東北ゆかりのゲストたちと、公開収録でトークを繰り広げる番組だ。9日には、秋田県出身の壇蜜がゲストで登場し、秋田県大仙市にて収録がおこなわれた。「番組では、秋田の大好きな郷土料理や、親のように育ててくれたという祖母との思い出を語っていま