5月9日、タレント・壇蜜が『東北しゃべり亭』（NHK）にゲスト出演。近影にさまざまな反応が寄せられている。

『東北しゃべり亭』は、俳優・小田井涼平とNHKアナ・長瀬萌々子が、東北ゆかりのゲストたちと、公開収録でトークを繰り広げる番組だ。9日には、秋田県出身の壇蜜がゲストで登場し、秋田県大仙市にて収録がおこなわれた。

「番組では、秋田の大好きな郷土料理や、親のように育ててくれたという祖母との思い出を語っていました。知的で穏やかな語り口は健在でしたが、ずいぶんと痩せたような印象でしたね。首筋や手首がかなり細く、表情も少し固さが目立ちました」（芸能担当記者）

Xでは、放送を見たファンから、あらためて心配する声が集まっている。

《壇蜜さん 一生懸命話してるし 内容も楽しいけど表情がない 大丈夫かなあ》

《なんか去年よりも痩せた？闘病生活は終わったと思ってたけど。去年も痩せたって話題になってさらにまた痩せた感がある》

2019年11月、漫画家・清野とおる氏との結婚を発表し、世間に衝撃を与えた壇蜜。公私ともに順調……となるかと思いきや、“受難”続きで2023年頃から体調を崩しがちになり、一時休養に追い込まれた時期があった。

当時は、最愛の祖母と、長年飼っていた猫が立て続けに亡くなり、心身のバランスを崩したことをメディアで明かしてきた。2023年は入退院をくり返し、1年のうちの約4割を病院で過ごしていたという。

この頃から“激ヤセ姿”が目立ち始めたが、時の流れのなかで、本人は少しずつ前進している実感があるようだ。2025年12月31日、ブログで更新したメッセージでは、《入退院の繰り返しを経て2年》とつづり、《再入院もしないですみ、入院が必要そうな予兆を感じる時がグッと減ったような気もして》と、回復傾向にあると語っている。

《いただいた励みで少しずつ心の病が小さくなっていくのを自覚する時もあります。大切な感覚です》と自身の変化を説明しており、《向き合うというより、隣に置いてあやしたり様子をうかがったり、お薬で小さくなっている症状を認識する…をやってみようと1年過ごしてきました》と、自分なりの病気との付き合い方を模索しているとつづっている。

「最近は、体調が安定しているのかもしれません。ここ数カ月の壇蜜さんは、今回のようにトーク番組にゲスト出演したり、映画の先行上映会でトークショーに出演したりと、メディア露出が増えつつあります。一見ずいぶんと痩せたようではありますが、どんどんと近影が更新されるにつれ、『一時期より顔色がいい』と少し安心する反応もあがるようになりました。

まだまだ以前のようにはいかないでしょうが、一進一退をくり返しつつ、少しずつ元気な姿を見せてくれることを、ファンも望んでいるはずです」（芸能担当記者）

完全復活までは、あと少しだ。