[5.10 J1百年構想リーグWEST第16節 名古屋3-0京都 豊スタ]名古屋グランパスがJ1百年構想リーグWEST1位通過に向け、一歩前進した。ホームで京都サンガF.C.と対戦すると、3-0で勝利。3連勝で勝ち点を31に伸ばした。同勝ち点で並んでいた神戸や、3位で同25のG大阪は揃って敗戦。神戸は1試合未消化とはいえ、残り2試合(神戸は3試合)で勝ち点3差をつけた。名古屋の先制点は前半9分、右サイドを運んだMF浅野雄也のクロスが逆サイドの