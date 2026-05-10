喜多方ラーメンを製造販売する河京より、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』をイメージした、「NARUTO-ナルト-一楽ラーメン」が、2026年5月11日（月）0：00より公式オンラインショップにて販売される。＞＞＞3種の一楽ラーメンをチェック！（写真7点）『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者