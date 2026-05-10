石川県が整備を進めている加賀海浜産業道路で、白山市と川北町をつなぐ道路の工事が始まるのを前に、起工式が行われました。加賀地域と金沢港を結ぶ幹線道路、加賀海浜産業道路は、渋滞緩和を目的に、すでに4車線化などが完了していて、今回は、白山市松本町から川北町橘の区間、およそ4kmの工事が始まります。10日は、山野知事らが出席し、起工式が行われました。■山野知事：「人やモノの交流が拡大することで南加賀地域、ひいて