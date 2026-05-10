主婦と生活社よりサンエックスキャラクター、チャイロイコグマのデビュー10周年をお祝いした付録付きのムック本が登場する。「チャイロイコグマ」は、はちみつの森に住んでいる本物のクマの子で、コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとっても仲良し。チャームポイントはふさふさの胸毛。そんなチャイロイコグマの10周年をお祝いするムック本が登場。絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』（主婦と生活社）