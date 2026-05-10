ぶらさげぬいぐるみが付録！ 『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーブック』発売

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主婦と生活社よりサンエックスキャラクター、チャイロイコグマのデビュー10周年をお祝いした付録付きのムック本が登場する。

「チャイロイコグマ」は、はちみつの森に住んでいる本物のクマの子で、コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとっても仲良し。チャームポイントはふさふさの胸毛。

そんなチャイロイコグマの10周年をお祝いするムック本が登場。

絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』（主婦と生活社）オリジナルデザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録となっており、絵本の表紙に合わせたカラーとかばんを下げた姿がかわいい！　チェーン付きなのでバッグにつけていっしょにお出かけもできちゃう。

また、本編には絵本チャイロイコグマの描き下ろし短編ストーリーや、「リラックマがいる暮らし」からチャイロイコグマ（#はちみつの森の暮らし）の新作撮り下ろしカットも収録。
 
チャイロイコグマのくまきゅん（ハート）な魅力がつまった1冊となっている。10周年をみんなでお祝いしましょう！

＞＞＞チャイロイコグマのぶらさげぬいぐるみをチェック！（写真2点）