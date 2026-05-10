ぶらさげぬいぐるみが付録！ 『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーブック』発売
主婦と生活社よりサンエックスキャラクター、チャイロイコグマのデビュー10周年をお祝いした付録付きのムック本が登場する。
「チャイロイコグマ」は、はちみつの森に住んでいる本物のクマの子で、コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとっても仲良し。チャームポイントはふさふさの胸毛。
そんなチャイロイコグマの10周年をお祝いするムック本が登場。
絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』（主婦と生活社）オリジナルデザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録となっており、絵本の表紙に合わせたカラーとかばんを下げた姿がかわいい！ チェーン付きなのでバッグにつけていっしょにお出かけもできちゃう。
また、本編には絵本チャイロイコグマの描き下ろし短編ストーリーや、「リラックマがいる暮らし」からチャイロイコグマ（#はちみつの森の暮らし）の新作撮り下ろしカットも収録。
チャイロイコグマのくまきゅん（ハート）な魅力がつまった1冊となっている。10周年をみんなでお祝いしましょう！
＞＞＞チャイロイコグマのぶらさげぬいぐるみをチェック！（写真2点）
「チャイロイコグマ」は、はちみつの森に住んでいる本物のクマの子で、コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとっても仲良し。チャームポイントはふさふさの胸毛。
そんなチャイロイコグマの10周年をお祝いするムック本が登場。
絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』（主婦と生活社）オリジナルデザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録となっており、絵本の表紙に合わせたカラーとかばんを下げた姿がかわいい！ チェーン付きなのでバッグにつけていっしょにお出かけもできちゃう。
また、本編には絵本チャイロイコグマの描き下ろし短編ストーリーや、「リラックマがいる暮らし」からチャイロイコグマ（#はちみつの森の暮らし）の新作撮り下ろしカットも収録。
チャイロイコグマのくまきゅん（ハート）な魅力がつまった1冊となっている。10周年をみんなでお祝いしましょう！
＞＞＞チャイロイコグマのぶらさげぬいぐるみをチェック！（写真2点）
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