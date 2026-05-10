お笑いコンビ「オードリー」の冠番組「あちこちオードリー」（テレビ東京）2026年5月5日深夜（6日未明）放送回に、お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらさん（38）がゲスト出演。話題となっているダイエットについて触れられる一幕があった。「もぐら、痩せたなって思うけど」鈴木さんは4月6日深夜（7日未明）放送のラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）で、3か月かけて、体重を123キロから85キロまで落とし、マイナス38