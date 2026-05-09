自分や家族の入院はいつ訪れるかわからないもの。しかし、いざというときに「なにを用意すればよいの？」と迷ってしまいますよね。そこで先日5日間の短期入院をした若松美穂さん（50代）が、実際に「あってよかったもの」を5つ紹介します。1：キャリーケースは退院の日に大活躍持病の手術の予定が早まり、連絡があってから10日後には入院することに。私が入院時に「持って行ってよかったもの」がいくつかありました。【写真】退院