[5.9 J1百年構想リーグWEST第16節 C大阪 3-2 長崎 ハナサカ]J1百年構想リーグWESTは9日に第16節を行った。セレッソ大阪とV・ファーレン長崎の対戦は、C大阪が3-2で勝利した。前半22分、長崎はC大阪DFディオン・クールズのファウルが認められ、PKを獲得。FW山崎凌吾がPKを冷静に決め切り、先制ゴールを挙げた。しかしC大阪もすかさず追いつく。前半28分、DF畠中槙之輔からパスを受けたMF柴山昌也が縦にパスを出すと、MF中島元