埼玉武蔵が2連覇中の千葉に逆転サヨナラ勝ち…茨城＆宮城は2戦連続2桁得点少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」の予選リーグが9日、茨城・牛久運動公園野球場など3会場で行われ、4強が出そろった。10日の準決勝は宮城リーグ対埼玉武蔵リーグ、茨城リーグ対千葉リーグの顔合わせとなった。決勝戦も同日に行われる。Cブロック