「県民ふるさとの日」のきょう、県の美術館や博物館などが無料開放され多くの人でにぎわいました。「県民ふるさとの日」は1883年5月9日に、現在の富山県が石川県から分離独立して設置されたのを記念して2013年に制定されました。毎年5月9日にはふるさと富山への誇りと愛着を持ってもらおうと県の施設が無料開放されていて、今年は美術館や博物館など14の施設が開放されました。このうちの１つ、県中央植物園には家族連れなど多くの