「無理！難しすぎる」番組史上最難関のチャレンジに苦戦…ギブアップか！？「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分／※5月9日は深夜2時25分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は「カラーガードを教えてもらおう」に潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが新しいパフォーマンスに挑戦LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONの「高校生コラボ 新パフォーマ