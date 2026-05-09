米メディアが村上の躍動する注目ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャー1年目から圧倒的な存在感を放っている。米メディアはア・リーグの新人王レースを展望し、村上の強力なライバルとしてタイガースの有望株を挙げつつも、全米から集める「注目の高さ」という決定的違いを指摘している。米メディア「ヤフー・スポーツ」のジョーダン・シュスターマン記者は、2026年5月7日（日本時間8日）に「ア・リーグ＆ナ・リーグ新