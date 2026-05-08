新製品のティザー写真 DJIは8日、公式サイトにおいて、2つのレンズを搭載したOsmo Pocketシリーズの新製品「Osmo Pocket 4P」のティザー写真を公開した。Osmo Pocketは、コンパクトなジンバル一体型カメラで、4月に「Osmo Pocket 4」が発表されている。新たにティザー写真が公開された「Osmo Pocket 4P」は、同シリーズの新製品と思われるが現時点で詳細は不明。 カメラ部分に2つのレンズを