スポーツカーの代名詞「リトラ」なぜ消えた？ 再評価で「復活の可能性」も!?昭和から平成初期にかけて、“スポーツカーの代名詞”といえば、低いボンネットからパカッと現れる「リトラクタブルヘッドライト（通称：リトラ）」でした。トヨタ「スプリンタートレノ（AE86）」やホンダ「NSX」、マツダ「RX-7」、さらには海外のスーパーカーなど、数々の名車がこぞって採用し、クルマ好きの心を鷲掴みにしました。【画像】これが現