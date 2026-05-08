事故ると保険料「倍増」も!? 自動車保険「等級」のシビアな仕組み自動車保険の任意保険は「ノンフリート等級（以下、等級）」によって、保険料からの割引率、割増率が決まります。何らかの理由で一定期間、クルマを手放し、その後に再び保険加入するような場合、自らの安全運転の「証」ともいえる等級はどうなるのでしょうか。 【自動ではもらえない！】これが「私は優秀なので保険安いです」の証明書です（画像で見る）はじめ