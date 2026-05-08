5月7日朝、産経新聞は「自民党内で高市早苗首相（総裁）を支える議員グループが麻生太郎副総裁を中心に発足する」などと報じた。記事によれば、グループの名称は「国力研究会（JiB）」。「JiB」は、高市首相が2025年10月の総裁選で掲げたスローガン「JAPAN IS BACK」の略だという。本誌が入手した、自民党国会議員に向けた《「国力研究会」発足とご参加のお願い》には、麻生氏をはじめ、錚々たる顔ぶれが発起人として名を連