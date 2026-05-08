5月1、2日に行われたSVリーグ・クォーターファイナルで、東京グレートベアーズに2連勝し、セミファイナル進出を決めたジェイテクトSTINGS愛知の真保綱一郎ヘッドコーチは、セミファイナルで対戦する大阪ブルテオンの“サーブ”を警戒していた。 「強いサーブだけじゃなく、戦術的なサーブも織り交ぜてくるので、サーブレシーブは、アウトサイドとリベロの3