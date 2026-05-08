ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、チョコミントのアイスやパフェなどが楽しめる「チョコミン党フェア」を今年も5月14日から期間限定で実施します。今年は、昨年、好評だったという「スーパースースーソース」をパワーアップさせたということです。【マジか！】“チョコミン党”もん絶…目玉商品がヤバイ！狂喜乱舞の「チョコミン党フェア」商品全5種がコレです！今年のチョコミン党フェア