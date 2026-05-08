アサヒ飲料は、植物由来のステビアを使用したコーラ「green cola(グリーンコーラ)」を5月12日から、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のコンビニエンスストア限定で発売する。「NO is Smart(賢い選択)」をキーメッセージに掲げ、自分の意思で不要なものに「NO」を示す価値観に共感する若年層の支持獲得を図り、新たなコーラ市場の開拓につなげる考えだ。アサヒ飲料の近藤社長（左）と岸谷蘭丸さん同社は5月8日、渋谷モディのイベン