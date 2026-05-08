5月7日、モデルの長谷川理恵が自身のInstagramを更新。料理研究家の母の料理を「継承」することを発表し、話題となっている。《〜皆様へのお知らせ〜 この度私の母の料理を継承する運びとなりました。》とつづり始め、料理研究家で現在、鎌倉で料理教室を開いている母親の料理を継承すると報告。《80歳になった母の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました。》と動機を投稿した。長谷川は2012