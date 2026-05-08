タイラー・ネビンは復帰後6試合で打率.478をマークパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に7日、五十嵐亮太氏と中田翔氏が出演した。ゴールデンウイーク期間に活躍した選手について語り、中田氏は西武のタイラー・ネビン内野手を称賛した。4月28日から5月6日の期間で、最もナイスな投球をした投手と、最もナイスな一打を放った選手を、2人がそれぞれ“亮太賞”“中田賞”として選出。中田氏はネビ