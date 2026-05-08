車速50km/h未満なら走行中でも約12秒でオープンに ポルシェ911 GT3 S/C｜Porsche 911 GT3 S/C 911 GT3に初のオープンモデル「911 GT3 S/C」が登場した。911 GT3として、初めてフルオートマチックコンバーチブルルーフが装備されたモデルだ。911 GT3 S/Cは、最高回転数が9000rpmにおよぶ高回転型水平対向エンジン独特の自然吸気サウンドを、オープンエアで楽しめる。これまで限定車として