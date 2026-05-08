アルダヤ記者が報じた故障離脱中のムーキー・ベッツ内野手が近日中にメジャーに復帰する可能性が浮上した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が7日（日本時間8日）に報じている。ベッツは4月4日（同5日）のナショナルズ戦で初回の守備から交代した。直前の攻撃で、走塁中に右腹斜筋を痛め、翌5日（同6日）に10日間の負傷者リスト（IL）入り。そしてこの日、ドジャース傘下3A