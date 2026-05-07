5月6日、元「AKB48」の板野友美が所属事務所を退所し、独立することを発表した。新たな一歩を踏み出したが、夫で東京ヤクルトスワローズの高橋奎二（けいじ）には激励が寄せられている。板野は、AKB48時代から芸能事務所「ホリプロ」に19年間所属していた。今回、Instagramで《右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。ホリプロの皆