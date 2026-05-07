俳優・田中圭が、5月5日、オーストラリアで開催されたポーカーの世界大会で7位に入賞した。大会参加中の姿もライブ配信され、近影に注目が集まっている。2025年4月、女優・永野芽郁との不倫疑惑が「週刊文春」に報じられて以降、日本のメディアから姿を消した田中。その陰で自由の身を謳歌しているのか、世界各地のポーカー大会でたびたび目撃されるようになっている。「田中さんの場合、きっちり結果も出しているのが驚異的で